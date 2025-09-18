Avanzan las obras de reforma del campo de fútbol de A Moreira, en Xinzo

Las obras de reforma del campo de fútbol de A Moreira, en Xinzo de Limia, van a buen ritmo. Cuentan con una inversión de la Diputación de 119.995 euros. Se construirá una sala de reuniones, dos baños, una zona recreativa para los familiares que acompañen a los deportistas durante los partidos, se reformará el tejado y construirá las escaleras de acceso a la parte superior.

Con motivo de estos trabajos, el presidente de la Diputación, Luis Menor, visitó ayer Xinzo para comprobar el avance de las obras, y se congratuló de verlas en primera persona ya que son las que «dan sentido al mandato que tenemos los políticos». Asegura que se demuestra que la política es «útil» para la gente, además de un «gran punto de encuentro para resolver las necesidades de la gente».

También estuvieron ayer representantes del Club Deportivo Antela, y Menor aprovechó para felicitarlos por la «extraordinaria» temporada pasada y agradeció que sean «ejemplo de historia» y de mantener «viva esa llama» por el deporte. Por su parte, el alcalde, Amador Díaz, agradeció la colaboración de la Diputación para sacar adelante esta obra «tan necesaria».