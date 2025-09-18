Adif da carpetazo al paso peatonal subterráneo y divide en dos Peliquín

La respuesta ha sido «no». El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) dio carpetazo a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de valorar la construcción de un paso subterráneo para peatones bajo la vía del tren de Peliquín, una demanda del vecindario del barrio que cuenta con el apoyo de todos los grupos municipales. Así lo manifestó ayer el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tras recibir un escrito remitido por la entidad dependiente del Gobierno de España, que desatiende la petición realizada por el Concello y comunica su intención de seguir adelante con el proyecto previsto para esta zona.

Explica el alcalde que «enviamos una carta haciendo un último intento de modificar este proyecto, que es una decisión de sucesivos gobiernos del PP y del PSOE, y nos responden con un escrito en el que confirman que se da carpetazo totalmente a cualquier alternativa y mantienen su plan».

En la carta, el alcalde de Ourense, por acuerdo de todos los grupos, le trasladaba a Adif «el profundo malestar existente entre el vecindario del barrio», que considera conveniente «ejecutar un paso subterráneo para peatones en el mismo lugar del actual paso a nivel». Una solución que, indicaba el regidor, «supondría una mejora notable en la movilidad y en la seguridad de la zona». Por eso el alcalde solicitaba «una reunión con el objetivo de estudiar la viabilidad de incorporar el paso subterráneo propuesto por los vecinos».

En contestación a esta carta, el gabinete de Presidencia de Adif le remitió al Ayuntamiento un escrito en el que ignora la solicitud de reunión y no valora alternativa alguna para las obras proyectadas. Informan que en el marco de esta actuación «se concluyó que en el emplazamiento del actual paso a nivel de Peliquín, por aspectos como la seguridad ciudadana, el mantenimiento y el espacio disponible se dispondrá de una pasarela peatonal sobre las vías del ferrocarril para garantizar la permeabilidad transversal de los peatones».

El PSOE pide a Jácome «que no haga propaganda»

Por su parte e l Grupo Municipal Socialista ratifica su total apoyo a los vecinos de O Peliquín, pero acusa al alcalde de Ourense, de utilizar la respuesta de Adif sobre el paso a nivel “para hacer propaganda y tratar de salvar su propio fracaso”.El Concello dio el visto bueno al proyecto, «obviando las alegaciones, presentados por la asociación de vecinos de O Peliquín, y que en ese momento, con su prace, se puso en marcha el procedimiento de licitación por parte del Gobierno de España para una obra a todas luces imprescindible para el barrio, con una gran inversión económica».«Desde el primer día, el PSdeG-PSOE actuó con responsabilidad, apoyando al vecindario de O Peliquín y reclamando una solución más segura e idónea para el barrio, a pesar de ser conscientes de que se llegaba tarde por culpa de la inacción del gobierno municipal. «Hicimos lo que había que hacer: estar del lado de la gente y presionar» .