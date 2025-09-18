Más de 1.300 visitas a la oficina de turismo de O Carballiño

El Concello de O Carballiño cierra hoy las puertas de su oficina de turismo tras un verano de récord de visitantes. Y es que por ella pasaron más de 1.300 personas durante los meses de julio y agosto. El edil de Turismo, Manuel Dacal, muestra su satisfacción por estas cifras, que superan los mil visitantes registrado en este mismo periodo en 2024, y apunta que «queremos seguir mejorando y dando a conocer las `joyas´ que tenemos en O Carballiño».

La mayoría de los turistas llegaron desde diferentes puntos de España, principalmente Galicia, Madrid (el 20% del total de visitantes), Andalucía y Cataluña. En cuanto al turismo internacional, México, Portugal y Francia fueron los principales países, seguidos de Alemania y Arxentina. Las personas de más de 50 años representaron casi la mitad del público (48% del total), seguidas del tramo de edad de entre 30 y 50 años. El grueso de visitantes estivo compuesto por grupos familiares. Y el Museo do Muíño do Anxo, situado en el parque etnográfico del río Arenteiro, recibió este verano a casi 800 visitantes.