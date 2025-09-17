La Xunta activa recursos y simplifica trámites en la Red Natura tras el fuego

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, presidió una reunión con representantes de más de 30 municipios ourensanos afectados por los incendios del verano, especialmente aquellos con espacios protegidos en la Red Natura. Durante el encuentro, recordó que la Xunta mantiene abiertas líneas de ayuda para la restauración de infraestructuras públicas dañadas, como sendas, áreas recreativas o centros de interpretación ambiental. Los concellos podrán optar a subvenciones de hasta 40.000 euros para financiar dos actuaciones, mientras que los montes vecinales en man común podrán solicitar un máximo de 20.000 euros. También se contemplan compensaciones para Tecores que necesiten reponer instalaciones o realizar siembras.

Además, se anunciaron cambios normativos para agilizar los permisos en zonas protegidas. Entre las medidas destacan la posibilidad de hacer fuegos técnicos entre marzo y mayo y la ampliación del límite de superficie para rozas y quemas controladas. En cuanto a la superficie de rozas, la cifra del terreno que podrá ser trabajada asciende del 20% al 30% , mientras que se podrá hacer quemas en un 10% del terreno, en vez de en un 5% como hasta ahora. Además informó de la eliminación de trámites para recuperar el uso agrícola de parcelas abandonadas.