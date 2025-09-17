Dos trabajadores de limpieza, heridos tras ser atropellados

Dos trabajadores del servicio de limpieza municipal de O Barco de Valdeorras resultaron heridos este martes a primera hora de la mañana tras ser atropellados por un turismo mientras realizaban labores de recogida de cartón en el Paseo do Malecón, en el centro del municipio.

Según confirmaron fuentes de la Policía Local, el suceso se produjo cuando el conductor de un vehículo, presuntamente deslumbrado por el sol, no logró visualizar a tiempo a los operarios y los arrolló. Ambos estaban trabajando en la recogida de cartón procedente de varios locales comerciales de la zona.

Los dos trabajadores fueron trasladados al Hospital Comarcal de Valdeorras, uno en estado leve y el otro pendiente de valoración médica, según confirmaron desde la Policía Local, aún con pronóstico reservado.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del servicio de ambulancias, agentes de la Policía Local y el Grupo de Emergencias Supramunicipal de Valdeorras, que prestaron la primera asistencia y aseguraron la zona.