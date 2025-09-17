La Semana Europea de la Movilidad, eclipsada por el cambio de líneas

La semana europea de la movilidad es una iniciativa que parte de la Unión Europea en el año 1999 y que se celebra desde el año 2000 siempre entre el día 16 de septiembre y que finiquita con la celebración del «Día sin Coches», con data el 22 de septiembre.

Con ello, se pretende que promocionar la movilidad sostenible y fomentar el desarrollo de buenas prácticas a través del transporte público como es el autobús o el tranvía. Entre la serie de actividades que suelen ofertar por esta semana, que varían según el territorio, la más extendida y agradecida es ofrecer el transporte público de forma gratuita durante la duración de esta semana para toda la ciudadanía. Se pretende así motivar a quienes se desplacen solomente usando su coche deje de hacerlo, aunque solo sea por unos días.

La transcendencia de este tipo de iniciativas puede ser crucial para la concienciación, máxime cuando las emisiones de CO que generan los coches de uso privado supuso «tres cuartas partes» del transporte solo el año pasado.

Así, el Concello de Ourense difundió un programa para concienciar sobre esta semana a los ciudadanos y poder informar al respecto a través de una carpa informativa durante toda la semana. Las jornadas informativas en dicha carpa comenzaron este lunes, en la plaza Bispo Cesáreo y continuaron este martes, por la mañana en la explana de la estación Intermodal y por la tarde en la misma plaza de Bispo Cesáreo.

La carpa del Concello, contemplaba una doble finalidad para esta semana, por un lado, informar a los ciudadanos sobre esta iniciativa europea y el hecho de que el transporte urbano de Ourense será completamente gratuito hasta el próximo lunes.

El segundo objetivo, y en el que se ha enfocado el público principalmente, es en tratar de averiguar el nuevo funcionamiento que ha adquirido el transporte público con la reformulación de las líneas que ha hecho el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

Así las cosas, el programa prometía un reparto de globos entre las 17.00 y las 20.00 horas, sin embargo, Lucía Cid y su compañera Laura Vázquez, las dos jóvenes encargadas de la carpa, lo que más repartieron fueron papeles con los nuevos trayectos y paradas de los autobuses puesto que la mayoría que requerían la información, son personas mayores que desconocen los códigos QR informativos que el regidor colocó en las paradas de autobús.

Así lo expresó Ángeles López, usuaria de la que antes era el 11A u 11B y ahora son las líneas de 1A o 1B. Bastón en mano, admite que no sabía que esta era la semana europea de movilidad, «solo que el bus es gratis, pero mira, a la gente mayor esta línea no nos sirve...», lamenta, como todos los que han acudido a esta carpa desde que comenzó, unas «200 personas solo el lunes por la tarde», comenta Lucía mientras Laura sigue parando de inflar globos para repartir papeles sobre los autobuses.