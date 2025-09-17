Seis meses de cárcel por dejar de pagar un coche de alquiler
Una mujer ha sido condenada a seis meses de prisión tras llegar a un acuerdo de conformidad por apropiarse de un vehículo que tenía en régimen de alquiler, y negarse a devolverlo tras dejar de pagar las cuotas mensuales.
Los hechos se remontan a junio de 2020, cuando la acusada vendió su Ford Fiesta a una empresa con la que el mismo día firmó un contrato de arrendamiento del propio vehículo por 352 euros al mes. Desde marzo de 2023 dejó de abonar las cuotas, y en mayo fue requerida formalmente para devolver el coche, sin resultado.
La Fiscalía acusaba a la mujer de intentar incorporar el vehículo a su patrimonio de forma ilícita. El coche está tasado en 8.350 euros. Ayer, durante el juicio, la acusada reconoció los hechos y se alcanzó un acuerdo que rebajó la pena inicial de un año a seis meses de prisión. Además, deberá devolver el vehículo o pagar su valor.
