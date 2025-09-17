Rueda resalta la rapidez y alcance de las ayudas tras los incendios
Ourense
El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, valoró en Ourense la rapidez y cobertura de las ayudas de la Xunta tras los incendios, con «nueve de 83 solicitudes de vivienda ya pagadas».
Además, destacó que el paquete incluye compensaciones personales y cobertura total de daños en explotaciones y empresas. Anunció refuerzos en el dispositivo aéreo, limpieza de franjas en municipios pequeños y una reforma para intervenir en fincas abandonadas.
Por su parte, el presidente del PP de Ourense, Luis Menor, subrayó la «máxima agilidad» con la que respondió la Diputación con actuaciones como la del vertedero municipal de A Rúa.
