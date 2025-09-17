Ribadavia pondrá en valor los oficios artesanales tradicionales de la villa

El Concello de Ribadavia, a través de la OMIX, pone en marcha la primera edición del Roteiro de Oficios Artesanais de Ribadavia (R.O.A.R.). Con este actividad, el día 30 la capital del Avia se convertirá en el epicentro de la artesanía gallega.

Es una iniciativa enmarcada en el proyecto europeo CrafTS, financiado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea, y con la que se busca poner en valor los oficios artesanales tradicionales de la villa, mezclando experiencias formativas, creativas y turísticas. Va dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, con plazas limitadas (20) e inscripción previa. Podrán conocer de cerca la realidad del trabajo artesanal a través de visitas a talleres, demostraciones en directo, una mesa redonda y talleres prácticos.

Así, el programa comprende mesa redonda y presentaciones de negocios locales, un Coffee break, traslado a la confitería Sila, y talleres prácticos de dulces típicos.Entre los artesanos y proyectos participantes destacan «Olueis»,taller floral de flores secas y preservadas dirigido por Sonia Álvarez, reconocida por sus composiciones artísticas a nivel nacional; «Madejas Tejerlo», proyecto artesanal de tejido y ganchillo, fundado por Iván y Fran, que combina venta de materiales y talleres creativos; y « O Taller», espacio creativo fundado por Nerea Suárez, nueva emprendedora con estudios en Bellas Artes, que ofrece talleres de pintura, vidrio, papel maché, y otros. Cada participante ofrecerá demostraciones en vivo y tendrá un espacio expositivo.