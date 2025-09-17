La revista «Raigame» dedica su número 52 a Castelao traducida en varios idiomas

La Diputación de Ourense volvió a ser la encargada de editar el número 52 de la revista «Raigame», que lleva desde el año 1995 divulgando la cultura popular tradicional y que dedica esta edición a Castelao y a su vinculación con Bretaña y el Camino de Santiago.

La publicación fue presentada este martes en el centro cultural Marcos Valcárcel por el vicepresidente segundo y diputado de Cultura, César Fernández; el propiodirector de la revista, Xulio Fernández; y por el director del Museo Arqueológico de Ourense, César Llana, encargado de redactar el prólogo de esta esperada edición.

César Fernández destacó Raigame como «la publicación etnográfica más importante de la provincia» y por su parte, Llana, destacó a Castelao como «figura fundamental de la historia de Galicia».

Xulio Fernández, director de la revista, también destacó la figura de Castelao y defendió este número 52 de Raigame como «una plataforma para divulgar nuestros Caminos de Santiago».

Así, se presenta este número con colaboraciones de autores gallegos y bretones de reconocido prestigio, que abordan diferentes temas sobre la relación Galicia-Bretaña, centrados en el Camino de Santiago. Además, como novedad estará editado en gallego, bretón y francés, con enlaces mediante códigos QR para descargar las traducciones.

La revista Raigame se distribuye gratuitamente en bibliotecas, museos, centros culturales y educativos de la provincia, y también puede solicitarse en las oficinas del Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo y en el Servicio de Publicaciones de la Diputación.