El PSOE reclama una solución y «no parches» a la Fonte do Tinteiro

El grupo municipal socialista denuncia que ante la pregunta ayer en junta de área, en relación con el estado en el que se encuentra la histórica fuente termal del Tinteiro, que ya no mana agua termal al mezclarse con la del río, los representantes del ejecutivo reconocieron que no van a acometer la solución óptima, que sería cambiar la bomba de la instalación; sino que optan por una nueva obra de reparación menor.

El grupo municipal del PSOE

consideran que esto es otro «parche más» que no resuelve el problema de fondo. Además, señalan que se evidenció su falta de seriedad al echarse la pelota entre las áreas de Urbanismo y Termalismo, sin que nadie asuma responsabilidades ni dé soluciones reales. tavoz del PSdeG, Natalia González, advirti que lo que precisa O Tinteiro s un arreglo definitivo, no más chapuzas que solo agravan la situación. Ya denunciamos hace dos años que esto acabaría mal, y ahora pretenden repetir los errores. Ourense no puede seguir perdiendo su patrimonio termal por la incompetencia de Jácome».