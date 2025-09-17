El PSOE reclama una solución y «no parches» a la Fonte do Tinteiro
REDACCIÓN
El grupo municipal socialista denuncia que ante la pregunta ayer en junta de área, en relación con el estado en el que se encuentra la histórica fuente termal del Tinteiro, que ya no mana agua termal al mezclarse con la del río, los representantes del ejecutivo reconocieron que no van a acometer la solución óptima, que sería cambiar la bomba de la instalación; sino que optan por una nueva obra de reparación menor.
El grupo municipal del PSOE
consideran que esto es otro «parche más» que no resuelve el problema de fondo. Además, señalan que se evidenció su falta de seriedad al echarse la pelota entre las áreas de Urbanismo y Termalismo, sin que nadie asuma responsabilidades ni dé soluciones reales. tavoz del PSdeG, Natalia González, advirti que lo que precisa O Tinteiro s un arreglo definitivo, no más chapuzas que solo agravan la situación. Ya denunciamos hace dos años que esto acabaría mal, y ahora pretenden repetir los errores. Ourense no puede seguir perdiendo su patrimonio termal por la incompetencia de Jácome».
- Interceptan a un varón circulando en patinete eléctrico por la autovía A-52 en Galicia
- «Exigimos unas termas públicas y de calidad; no todo pueden ser fiestas»
- La milenaria fuente de aguas curativas de O Tinteiro, inservible por filtración del río
- Una casa rural ‘in English, please’
- Muere un hombre y una mujer resulta herida al volcar su quad en Ourense
- Muere tras caer por un terraplén en Ourense
- Rechazo a los cambios del bus en Beiro, Palmés, Castro de Beiro y Vilar
- Luto en Sarreaus, tras morir un joven y quedar grave su pareja al volcar su quad