Procesión y misa en honor a San Cibrao, patrón de O Carballiño

O Carballiño celebra hoy su día grande con la ambientación musical de la charanga Castrobello, que dará paso a la procesión y misa solemne en honor a su patrón San Cibrao, en el templo de la Veracruz, a las 11.00 horas. Posteriormente, a las 13.15 la agrupación musical de Boborás actuará en la misma plaza. Ya por la tarde, a las 18.00 horas será el Concerto Escola de Música Pulpo Beats, en la calle Emilia Pardo Bazán, y a las 19.30 tocará la orquesta Galilea en la Plaza Mayor.