Pide incluir el lucro cesante en las ayudas a viñedos
La portavoz nacional, Ana Pontón, propuso en la comarca de O Ribeiro que las ayudas por los incendios anunciadas por el Gobierno del PP incluyan el lucro cesante. Pide que no se limiten a cubrir sólo las pérdidas ocasionadas por los incendios sino también lo que se deja de ingresar por su impacto.
Desde el BNG «reclamamos que se reconozca el lucro cesante, máxime cuando vimos como en muchos casos los viñedos fueron los que salvaron las poblaciones del incendio y las que ayudaron para que se pudieran apagar», apunta Pontón. Defiende además la puesta en marcha de un programa específico para a D.O. Ribeiro que permita recuperar en cuatro años 1.300 hectáreas y 300 viticultores, así como la creación de un vivero de bodegas que contribuya a que las de menor dimensión «puedan transitar hacia una mayor producción», en una clara apuesta por la innovación en el sector como herramienta para incrementar la competitividad de los vinos. A mayores, crear un Banco de Terras para recuperar viñedo abandonado.
