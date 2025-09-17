Padres haciendo de taxistas y desahogo vecinal en las redes

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que presumía hace un tiempo de bloquear comentarios hostiles, mantuvo ayer abiertas sus redes, que fueron el desahogo de muchos viajeros, que se habían llegado tarde a su trabajos en el CHUO, o tuvieron que bajar de núcleos del rural para hacer de taxistas y llevar al instituto a sus hijos que, por los cambios horarios del servicio de transporte, no llegaban al colegio.

Esta es una de las quejas más habituales que lo usuarios le lanzaron en su red al alcalde. Otros protestaban por el escaso tamaño de los busitos, para poder dar abasto a una nueva línea troncal que se llenaba en algunas paradas, mucho antes de llegar a destino.

El alcalde contestó en algún caso que los fallos entraban dentro de la «normalidad» de un primer día de servicio y que se irán puliendo, pues ya se prevén nuevos reajustes ante las protestas del rural. «¿Dónde ve usted normalidad?. Deje las cosas como están que esto ya le vino grande» le contestaba airada alguna vecina. De «locura» tacha otro usuario las líneas de Quintela donde pasaron de tres a una .

Otros piden también que, por favor se informe en cada parada de los horarios claros que va a tener cada línea. No falta quien le reconoce al regidor que con los nuevos servicios hay «muchas más frecuencias que las que teníamos en Velle», pero esa línea 9 fue una de la que más queja registró. «ahora si cambian el horario no nos veremos obligados a llevar a los niños al cole en coche. Será perfecto». Todo un rosario de quejas y propuestas que espera que el alcalde escuche y tenga en cuenta.