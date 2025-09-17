Inclusión, arte y convivencia para celebrar Los Milagros

La residencia de personas con discapacidad de Los Milagros, gestionada por la Fundación San Rosendo, vivió este martes una jornada especial con motivo de su fiesta patronal, una celebración que reunió a usuarios, familiares, trabajadores y autoridades en un ambiente de alegría y participación activa.

El centro, situado junto al emblemático Santuario de Nuestra Señora de Los Milagros, abrió sus puertas a la comunidad con un programa de actividades pensado para poner en valor las capacidades, el esfuerzo diario y la implicación de sus residentes y profesionales. La jornada comenzó con una misa en la capilla de la residencia, oficiada por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, en la que se destacó el compromiso de la Iglesia con la inclusión y el acompañamiento a las personas con discapacidad.

Al acto acudieron también la directora xeral de Personas con Discapacidad, Begoña Abeijón, el alcalde de Baños de Molgas, Manuel Fernández, y el presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela, quien destacó el papel transformador del centro: «Hemos conseguido que esta residencia sea un verdadero hogar, donde los usuarios, en la medida de sus posibilidades, puedan ser independientes y se sientan realizados en el desarrollo de su vida diaria», afirmó.

El arte como herramienta

Con todo, uno de los momentos más esperados y emotivos de la jornada fue la representación teatral de la obra «Fantasía y actitud», interpretada por los propios usuarios del centro. Con entusiasmo y entrega, los residentes llevaron a escena una historia de superación y sueños cumplidos, en la que se puso de relieve la importancia de la perseverancia y el trabajo en equipo. La ovación final confirmó lo que ya se respiraba en el ambiente: el arte puede ser una poderosa herramienta de inclusión.

La programación continuó con una exposición de trabajos artísticos realizados por los usuarios en los diferentes talleres ocupacionales del centro. Pintura, escultura, manualidades y otras creaciones llenaron los espacios comunes, evidenciando el talento y la creatividad. Así, tras una sesión de juegos y dinámicas grupales, la celebración prosiguió con una comida de convivencia entre los trabajadores del centro y profesionales de otras residencias de la Fundación San Rosendo.

El ambiente festivo y familiar se prolongó por la tarde, con la exhibición de partidos de fútbol en los que participaron usuarios de las residencias de Valverde (Allariz) y Monterrey (Pereiro de Aguiar), fortaleciendo los lazos entre centros y promoviendo la actividad física adaptada.