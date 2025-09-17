El gas radón impide las clases de música en el Conservatorio

El Concello de O Carballiño ha decidido que las clases del Conservatorio Municipal de Música y la Escuela de Música para este nuevo curso seguirán en el IES Nº1 debido a que las mediciones realizadas dentro de las instalaciones del sótano del auditorio siguen registrando niveles elevados de gas radón en dos sitios. El ayuntamiento instaló 18 medidores de dicho gas para un mejor control.

Desde que se detectaron altos niveles de radón, las clases de música se trasladaron al IES Nº1 donde llevan un año. Y a pesar de las obras llevadas a cabo, en dos espacios se siguen constatándo niveles superiores a 300 bequerelios por metro cúbico. La edil de Educación, Lorena Castro, apunta que los trabajos realizados hasta ahora «permitieron bajar de forma muy notable, pasando de máximos de 2.000 bequerelios a por debajo de 300 en la mayoría de los espacios medidos».

La empresa Radón Galicia hizo una medición corta de 7 días y este lunes llegaron los resultados que revelan que en dos aulas los están por encima de los 300, y «por seguridad del alumnado», seguirán las clases en el IES, por lo menos tres meses. De las cinco salas medidas, dos superan los 300 bequerelios, que es el límite medio máximo recogido por la normativa vigente.

El alcalde en funciones, José Castro Gil, señala que en principio, y una vez ejecutadas las obras de adecuación par resolver el problema, estaba previsto que las clases regresaran este curso al auditorio, pero «no se hará hasta que la seguridad sea total y los índices de radón sean los asumibles según la normativa». Por ley, «son necesarios tres meses mínimo de mediciones». Para ello «compramos medidores para todas las aulas» y se quiere que «en todas esté en menos de 300, y si puede ser en menos de 200».

Y ante esta problemática, desde el grupo de gobierno apuestan por ser transparentes, y para que todo el que quiera pueda ver las mediciones, «se van a publicar en el portal de transparencia, la hora y su respectiva medición», apunta Castro, quien agradece a la Consellería de Educación y al Instituto por las facilidades dadas para acoger las clases.