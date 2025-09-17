El futuro de los placeros se decide hoy en el juzgado

La disputa por el traslado de los placeros que ocupan la instalación temporal de la Alameda entra en una jornada clave. Hoy a las 12.00 horas, un juez deberá decidir si suspende o no el requerimiento administrativo del gobierno municipal que fija un plazo de tres meses para que los placeros elaboren un plan de obras y otros seis meses para su ejecución, bajo la amenaza de desalojo si no cumplen.

Tras siete años de obras que han dejado la Plaza vacía y sin suministros básicos como agua o electricidad, los placeros se enfrentan ahora a la obligación de invertir casi dos millones de euros para finalizar unas instalaciones que ya existían, una situación que califican como «aberración».

Denuncian que, a pesar de tener un contrato de concesión vigente, se les obliga a abandonar el edificio durante 18 meses para acometer las obras. Además, señalan que el convenio de traslado es ambiguo y que las obras realizadas no cumplen con el proyecto aprobado.

El Concello, por su parte, sostiene que los placeros deben asumir los costes de remate, amparándose en un epígrafe del convenio que obliga a regresar al edificio en las condiciones del proyecto de reforma, no en las del contrato original.

La Xunta de Galicia había comprometido 1,4 millones para las obras, mientras que los placeros y el Concello aportarían 200.000 y 400.000 euros, respectivamente, pero esta planificación se paralizó.