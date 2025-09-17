El festival «Xurés Son» llega a la Limia a finales de este mes
Promete diversas actividades tanto para los más pequeños, como gastronómicas y conciertos
El próximo 27 de septiembre se celebra la IV Edición del Festival «Xurés Son» en el pueblo de Grou (Lobios). Se trata de un evento musical y cultural que reúne en la Sierra del Xurés a cientos de personas para disfrutar de una actividad cultural de calidad, con acceso gratuito y en un entorno incomparable.
La programación comienza con actos para los más pequeños a las 17.30 horas, habrá una muestra pedagógica de los colegios de la Baja Limia (Lobios, Bande, Entrimo e Muiños). Más tarde habrá una actuación infantil de «Henriko o Feiticeiro» y finalmente juegos populares a cargo del centro «Xaquin Lorenzo Xocas». En paralelo, a las 17.00 darán comienzo las actividades etnográficas con una muestra de productos de marca, seguido de un pasacalles y bailes con los personajes del Entroido do Xurés, como os follateiros. La parte gastronómica finaliza con el concierto del grupo de baile Castro Floxo .
A las 19.00 dará comienzo la degustación del «Menú do Xurés» elaborado por los chefs Begoña Vázquez e Pedro Pérez.
El festival terminará, como no puede ser de otra manera, con las actuaciones musicales de As Xingras da Arca, Caamaño e Ameixeiras, Sabela, Eris Mackencie, Catuxa Salom, Sonoro Maxí y varios DJ para finalizar este festival: Manu Grou, DJ Kike Ramos y DJ Family.
- Interceptan a un varón circulando en patinete eléctrico por la autovía A-52 en Galicia
- «Exigimos unas termas públicas y de calidad; no todo pueden ser fiestas»
- La milenaria fuente de aguas curativas de O Tinteiro, inservible por filtración del río
- Una casa rural ‘in English, please’
- Muere un hombre y una mujer resulta herida al volcar su quad en Ourense
- Muere tras caer por un terraplén en Ourense
- Rechazo a los cambios del bus en Beiro, Palmés, Castro de Beiro y Vilar
- Luto en Sarreaus, tras morir un joven y quedar grave su pareja al volcar su quad