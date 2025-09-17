Doble ración de ciclismo para este domingo

Los ourensanos aficionados al ciclismo, sean de ciudad o de los concellos colindantes, tendrán este domingo 21 de septiembre dos citas para experimentar las carreteras urbanas y de montaña con total comodidad: en la ciudad de As Burgas se celebra la 39ª edición del Día da Bici, mientras que en varios municipios de la Ribeira Sacra tendrá lugar la quinta Cycling Road, ambos eventos organizados por la Deputación de Ourense.

La primera es la más popular de ella: este domingo, miles de ciclistas de todas las ciudades compartirán su amor por las dos ruedas en una ruta plenamente creativa que pasará por hasta 15 calles de la urbe termal. El recorrido comenzará a las 12.00 horas en la Alameda, y durante sus 11 kilómetros pasará por algunas de las vías más reconocibles para los ourensanos, cruzará el Puente del Milenio para pasar por el barrio de A Ponte y volverá por la Ponte Nova para acabar la trayectoria en la misma Alameda.

En cuanto a la Cycling Road, de carácter más deportivo, 200 ciclistas provenientes de distintas provincias españolas y el norte de Portugal catarán las subidas de la Ribeira Sacra. Eso sí, aunque es más exigente que el trazado de ciudad, no es competitivo: se trata de una marcha cicloturista, con el tráfico abierto (aunque controlado), y en el que ponerse a prueba a uno mismo en alguna de las dos modalidades que ofrece el evento: un gran fondo de 120 km de recorrido y 2,8 km de desnivel positivo, y otro en versión mini, donde la distanciase reduce a los 75 km, y la pendiente a un desnivel de 1600 metros.

La ruta, que dará el pistoletazo de salida a las 9.30 horas, tendrá tanto su inicio como su meta en Luíntra, y recorrerá los concellos de Nogueira de Ramuín, O Pereiro de Aguiar, Esgos, Xunqueira de Espadanedo, A Teixeira e Parada de Sil. Las inscripciones siguen abiertas: Por 54,90 €, se puede acceder tanto al dorsal como a las facilidades mecánicas , de avituallamiento y cronometraje, aparte de recibir un maillot oficial.