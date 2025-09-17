La Diputación impulsa un programa para abrir los balnearios en diciembre

La Diputación de Ourense aprobó este lunes las bases de un programa piloto para que los balnearios de la provincia abran durante el mes de diciembre con actividades orientadas a la salud emocional.

Bajo el nombre de «TERnadal», y con una dotación económica de 108.000 euros, pretende facilitar a los centros termales de la provincia una nueva iniciativa de cooperación público-privada que les permitirá permanecer abiertos durante la mayor parte del mes de diciembre.

Este fue uno de los 26 asuntos aprobados por la junta de Gobierno, y fue destacado por el presidente provincial, Luis Menor, como «un nuevo programa termal lleno de sensibilidad» del área de «Bienestar» de la Diputación y recalcó que con ello buscan cumplir el compromiso planteado el pasado mes de julio por el que se puso de manifiesto el objetivo de las Villas Termales de la FEMP en este ámbito, por el que establecen los apoyos públicos para desestacionalizar los balnearios y fomentar su apertura en diciembre.

Todos los balnearios de la provincia tendrán la posibilidad de participar en TERnadal, abriendo y personalizando el número de turnos que consideren. Según las bases aprobadas, podrán ofrecer turnos de entre 5 y 20 días, y también podrán diseñar actividades orientadas a diferentes colectivos, con especial atención a los más vulnerables en esas fechas desde la perspectiva de la salud emocional. Así, el turno especial entre el 23 de diciembre y el 7 de enero irá dirigido a quienes sufren soledad no deseada, con la intención de que puedan pasar esas fechas acompañadas en un balneario de la provincia.

Menor explicó también que en los próximos días se confirmarán y anunciarán los turnos que se ofrecerán en TERnadal.

Explicó también el contenido del resto de la sesión, en la que se movilizaron 1.091.417,95 euros, incluyendo los del nuevo programa TERnadal.

Mientras que en materia de cooperación con los municipios, se aprobaron 838.917,95 euros para un total de 13 ayuntamientos de la provincia.