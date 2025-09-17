Desinformación y críticas del rural en el estreno de nuevas líneas de bus y radares

Confusión, centralitas como la de la Policía Local saturadas por llamadas de personas que querían saber si ya habían empezado a fotografiar y a multar con los radares, o también si eran grabados por las cámaras que entraban en funcionamiento ayer en el casco histórico. Trabajadores y escolares que llegaron tarde al trabajo o a las clases porque el bus del rural llega ahora un poco más tarde a la parada.

Fueron de las muchas incidencias registradas en el primer día de puesta en marcha de las nuevas líneas del servicio de transporte urbano de Ourense, un conflicto en si mismo por todos los cambios operados en líneas y recorrido, a los que encima quiso sumar el Concello un doble salto mortal: la puesta en marcha en la misma jornada de la activación de los 7 radares de que vigilan la velocidad en la ciudad, y de las 17 cámaras de control de acceso al casco histórico. Con lo cual al descontrol, se unió el miedo a ser multados.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, daba un balance «optimista» reconocía en un comunicado que ha habido algún fallo pero todos se irán subsanando en los próximos días y señalaba que «no se puede contentar a todos al 100%».

No es lo mismo que opinaban ayer la mayoría de vecinos del rural del municipio, los más afectados. Los núcleos de Rairo, Velle, así como la línea 13 que une el centro urbano con Castro, Beiro, Palmés y Vilar fueron los más afectados, pues la información no fue suficiente, afirman hubo cambios horarios que provocaron además que buses que pasaban en algunas parada las 7.45 se retrasen ahora a las 8.00 y no llegaran muchos sus colegios o trabajos. La pregunta del millón que, según policías locales, saturó la centralita de Policía Local , fue la puesta en marcha de los de radares y cámaras en el casco histórico incluía ya desde ayer la activación de las multas directas a los infractores y donde obtener el permiso de acceso.

Lo cierto es que nadie supo contestar a esa pregunta, aunque todo parece apuntar a que, dado el complicado proceso de conexión de la empresa adjudicataria de este servicio, a los de Informática y Recaudación del Concello que se ocuparían de la tramitación de las multas, parece que no está completo ni en marcha la sanción.

Las quejas se dejaron oír también entre los propios conductores del bus urbano, que en declaraciones a Fa ro señalaron que la deficiente información previa al ciudadano, o la utilización de sistema QR de información que non son accesibles para los viajeros de mayor edad, «nos convirtieron a nosotros en fuerte de información y quejas de los usuarios». Un plus a unos cambios para un colectivo con jornada de 9 horas seguidas, y un trazado urbano complejo para cumplir el horario establecido.

Críticas de la oposición

Por su parte el PP criticó ayer en las juntas de área del Concello « la improvisación con la que el gobierno local está gestionando cuestiones fundamentales para la ciudad. En materia de transporte urbano, la portavoz, Ana Méndez, advirtió sobre la falta de planificación del gobierno local en este servicio fundamental: “Hoy mismo reconocieron que las líneas actuales son definitivas hasta que se vuelvan a cambiar. Eso evidencia que no hay ni planificación ni un modelo claro de transporte”.

También después de realizar diferentes trayectos, las y los ediles del PSdeG destacan la improvisación y el malestar generalizado entre las personas usuarias y lamentan que “el que debería ser una apuesta por la movilidad sostenible se convirtió en un auténtico laberinto de errores de planificación y falta de previsión”. Criticaron las aglomeraciones, «aglomeraciones en paradas estratégicas en diferentes barrios y con viajeros y viajeras subiendo a ciegas” al primero bus que encontraban disponible. Muchos vehículos saturados resultaron insuficientes y numerosos autobuses tuvieron que saltarse paradas al ir abarrotados, dejando personas sin servicio. Tampoco se cumplió afirman la promesa de tiempos 15 minutos de espera que anunciara el alcalde. afirman.

El portavoz del BNG, Luis Seara señala que se subió ayer una de las líneas de e Santa Cruz a Cumial «y detecté también confusión, con los conductores informando a los viajeros, y mucha incertidumbre». También comprobó que «las líneas troncales no dan abasto para tanta gente y no puedes meter en ellas busitos como se hizo ayer» .

Lamenta que en la junta de área de ayer de Movilidad no acudiera la concejal responsable y espera que de aquí a este fin de semen, «se subsanen los problemas en líneas como Palmés o el Moucho Bus». Recuerda que el BNG atiende las quejas de todos los afectados a través de sus redes sociales.

Los vecinos de Castro, Beiro, Palmés y Vilar reúnen mil firmas de protesta

A las asociaciones que han mantenido desde hace semanas, tras conocerse los cambios en las líneas de bus, los vecinos de Rairo, Velle, Seixalbo entre otros, se sumaban esta semana las 1.000 firmas de protestas de los vecinos de las parroquias de Beiro, Castro, Palmés y Vilar, por la unificación de sus líneas 13 A y 13 B en una sola, que «como imaginábamos, creó en el primer día de puesta en marcha gran número de problemas» explicaba Eugenio Iglesias, presidente, de la asociación vecinal de Beiro. Esa línea 13 además de salir más tarde que antes, por lo que dejó en tierra a escolares y a trabajadores que tuvieron que bajar a la ciudad en coches particulares, «empieza en Palmés y, al llegar al Parque de San Lázaro y al contrario de lo que ocurría hasta ahora, sube por Bedoya para llegar a San Francisco, hasta Residencia, pero deja alejado del centro y de la plaza de abastos, a personas sobre todo mayores que se ven obligada a hacer transbordo. Esto no funciona y queremos lo de ante».

Jácome destacó la «puntualidad»y el aumento de un 15% de usuarios

El regidor explicó que “hoy es el primer día y estamos llevando a cabo también una fase informativa, con la finalidad de que la gente conozca las nuevas líneas. Estoy seguro de que poco a poco se va a dar cuenta de que este sistema es muy superior al anterior. No será mejor para todos, ya que no se puede contentar al 100% de la gente, pero sí que será mejor para la gran mayoría, que es de lo que se trata en una red de autobuses”.

Pérez Jácome destacó especialmente la puntualidad de los autobuses durante esta primera jornada: “los horarios se están cumpliendo, y esto es muy importante, ya que antes teníamos un problema de impuntualidad del 75%, y la impuntualidad se bajó a un 7-8%”. También informó el regidor de que el servicio municipal registró hoy un incremento en el número de personas usuarias, en torno a un 15% según las primeras estimaciones, estimulado por la gratuidad de los viajes, que se extenderá desde ayer hasta el lunes.