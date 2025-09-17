El concello plantea celebrar el Magosto en el barrio de A Ponte

Como si de un propósito de «vuelta al cole» se tratase, el concello de Ourense parece estar determinado en hacer cambios en lo cotidiano. Y es que si muchos vecinos ya vieron ayer trastocada su rutina con la activación de los radares y la implantación de la nueva red de autobuses, ahora es una de sus mayores fiestas la que puede mudar, en este caso, de localización: el gobierno local valora celebrar la próxima fiesta de San Martiño, con su correspondiente Magosto, en el barrio de A Ponte.

Así lo ha anunciado mediante un comunicado el alcalde de Ourense, Pérez Jácome, en el que argumenta el cambio de ambiente aludiendo al «renovarse o morir»: «Queremos sempre innovar e mellorar. Até agora desenvolvíase na zona vella, cun éxito total, pero estudiamos cambiar de escenario e experimentar outros barrios», explica el regidor, aparte de comentar que el traslado sería también motivado por la celebración de la fiesta de Halloween en el centro histórico, y no querer que «dúas festas tan distintas teñan o mesmo escenario».

¿La razón de elegir el barrio de A Ponte como sede y no otro? El gobierno local incide en las «grandes potencialidades» de esta «fermosa zona», y pretenden así «darlle protagonismo» a uno de los barrios «puntos clave» de la ciudad. El recinto elegido, de hecho, respira naturalidad en cada poro: de confirmarse el cambio, el Magosto tradicional (con sus obligadas castañas y choripanes) y la actuación un año más del grupo Brañas Folk tendrían lugar en el Parque Ribeira de Canedo. «É un espazo precioso, que está no centro da cidade, na ribeira do río Miño, amplo e ideal para organizar unha festa como o Magosto. Ademais, é unha zona enorme, na que cabe máis xente ca na Praza Maior», defiende Jácome. La actuación de la orquesta que venga, ya habitual en San Martiño, se celebraría a la otra orilla de la Ponte Romana, junto al Pabellón de los Remedios.

Un cambio histórico

Si esta valoración se acaba convirtiendo en realidad, estaríamos hablando de un cambio histórico en la celebración, pues según las crónicas modernas, nunca se ha celebrado un Magosto tradicional organizado por el concello de Ourense (el primero oficial fue llevado a cabo en 1964) fuera de lo que a día de hoy se considera el centro urbano. Eso sí, no sería la primera vez que el barrio de A Ponte estuviera involucrando en la programación completa: en 2021, fue escenario de una de las carpas infantiles que se instalaron por toda la ciudad.

Este último «guiño» de Jácome a A Ponte viene precedido por el futuro Parque de Canedo, la mayor inversión del concello con 7,9 millones de euros. En el centro del solar en el que se hará realidad la construcción se pueden distinguir desde julio dos grandes grúas que avanzan en la construcción del aparcamiento subterráneo de 319 plazas con el que cuenta el proyecto. Si se siguen las previsiones, el conjunto completo de zonas naturales, piscina y pista deportiva verá la luz en octubre del año que viene. Quién sabe si, de ser un éxito, estará listo para una hipotética segunda edición del Magosto en A Ponte.