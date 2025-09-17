Barbadás aprueba unos presupuestos de 9,2 millones
La cifra supera en 600.000 euros a los del pasado año
El Concello de Barbadás aprobó ayer, en sesión extraordinaria, el presupuesto para 2025, que asciende a 9.240.734,87 euros, siendo casi 600.000 euros más respecto al ejercicio anterior, y destina casi 800.000 euros a actividades y servicios que deberían pagar otras administraciones como el Estado o la Xunta.
Esta elevada inversión fuera de su competencia dice que tensa las arcas públicas e impide invertir ese dinero en proyectos y servicios de exclusiva competencia municipal, y provocó que el Concello solicitara en agosto a la Xunta que asumiera íntegramente el SAF, que «junto con el Gobierno Central, tiene la obligación legal de financiarlo», apunta elalcalde, Xosé Carlos Valcárcel. Destaca que el coste para el concello es de más de 430.000 euros, y el del transporte más de 160.000.
El capítulo de inversiones es de 978.444,86 euros que, sumados a las aportaciones del Estado a través de otras administraciones elevan la cuantía total a más dos millones. Se crearán nuevas infraestructuras y equipamentos,y se harán rehabilitaciones y reformas de espacios singulares del municipio. Destaca la recuperación de edificios como la antigua escuela de Sobrado, el Parque Lucinda, o la ampliación del polideportivo.
