Allariz celebra el día 20 la Ruta dos Zapateiros desde Vilanova
Ourense
Allariz celebra el día 20 la Ruta dos Zapateiros, que es una cita con la naturaleza, la historia y la tradición de la «Verea Vella». Partirá a las 09.00 desde el Museo dos Zapateiros, en Vilanova dos Infantes, en Celanova. Serán 17 kilómetros de recorrido entre Vilanova y el Museo do Coiro en Allariz, gozando de los paisajes y del espíritu caminante de los zapateros de siempre. La ruta es por el antiguo camino por el que se transportaba el cuero desde la villa hasta Vilanova, desde donde después llegaban los zapatos una vez confeccionados. Es un camino que se fue perdiendo con los años, pero que se terminó recuperando. Inscripciones a 5 euros.
