Acepta dos años de prisión por tráfico de cannabis oculto en una furgoneta

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense acogió este lunes un juicio por un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas, que terminó con un acuerdo de conformidad. El acusado aceptó una pena de dos años de prisión, que no llegará a cumplir si no vuelve a delinquir en los próximos dos años y realiza 200 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Según el escrito fiscal, los hechos se remontan a la madrugada del 13 de marzo de 2024, cuando dos hombres fueron interceptados por la Policía en el cruce entre la avenida de Zamora y la avenida Nuestra Señora de la Sainza, en la ciudad de Ourense. Ambos regresaban a la capital tras un viaje por el sur de España que habría comenzado en Marruecos.

Viajaban en una furgoneta Fiat, y durante la intervención los agentes localizaron una bolsa de patatas en cuyo interior se escondían 27 bellotas con una sustancia similar al hachís. Una vez detenido, ya dentro del coche policial, el acusado arrojó otras 14 bellotas, de características idénticas.

En total se incautaron 41 bellotas, que tras ser analizadas en el laboratorio de las dependencias provinciales de Sanidad en Vigo, resultaron contener cannabis, con un peso total de 364,04 gramos y un valor estimado en el mercado de 2.471,99 euros.

La Fiscalía sostenía que la droga estaba destinada a su posterior distribución en la ciudad de Ourense, y que ambos acusados actuaban de forma conjunta. Sin embargo, durante la vista oral celebrada este lunes, la acusación pública retiró los cargos contra B.O., al no quedar acreditada su implicación directa. Por tanto, el procedimiento siguió únicamente contra R.F., quien admitió los hechos y alcanzó un acuerdo con la Fiscalía.

El Ministerio Público calificaba los hechos como un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud, y solicitaba inicialmente tres años de prisión, una multa de 4.000 euros y la imposición de las costas procesales.

Sin embargo, tras la conformidad, la pena quedó rebajada a dos años de prisión, cuya ejecución queda suspendida por el mismo periodo, siempre que el acusado no vuelva a delinquir y cumpla los 200 días de trabajos en beneficio de la comunidad, que realizará en Andalucía, dado que su domicilio habitual está en Cádiz.

Además, deberá abonar la multa de 4.000 euros, que se fraccionó en 36 mensualidades de 111 euros. En caso de impago, se le añadirán tres meses más de trabajos comunitarios.