Xinzo atendió a más de cien mujeres en el programa «Benquerer» desde junio
Está dirigido a casos de violencia machista
A.FerradÁs
El programa «Benquerer» del área de Servizos Sociais e Igualdade del Concello de Xinzo para la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género, se consolída como recurso de referencia en el municipio. Desde su inicio, en junio, atendió más de 100 personas, ofreciendo apoyo psicológico y social a las mujeres en situación de violencia machista y a sus hijos, con acompañamiento profesional para la recuperación y al bienestar emocional.
La edil Ángeles Martínez destaca que «en Xinzo tenemos claro el compromiso: nadie queda atrás. Benquerer ofrece apoyo psicológico y social próximo y eficaz, para recuperar la vida en igualdad y sin violencia».
El programa comprende dos líneas de actuación principales: la línea malva, un servicio de información, asesoramiento y atención psicológica y social a cargo de una psicóloga para mujeres en situaciones de violencia de género, y Benquerernos, con talleres de sensibilización en igualdad y prevención, de psicoeducativos para niños (habilidades sociales, identificación y expresión emocional. Además del grupo de auto ayuda «Florecer», un espacio seguro de confianza y apoyo mutuo. Es un programa gratuito en instalaciones de Servicios Sociales y en la Casa da Cultura, con atención profesional, confidencial y con cita previa.
