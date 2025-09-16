Voluntariado se moviliza en Trives para revertir los efectos del fuego

La campaña solidaria «Da cinza á esperanza», promovida por Xuventudes Socialistas de Ourense, arrancó este domingo con una jornada de intervención directa en la zona de Cabeza Grande, en Trives, uno de los municipios afectados por los incendios forestales registrados este verano en la provincia. La actividad, que marca el inicio de una campaña de largo recorrido contando, según explican desde la organización, con la orientación de especialistas en intervención post-incendio para asegurar que las tareas son adecuadas al estado del terreno y respetuosas con el entorno natural.

La iniciativa nace con un doble objetivo: por un lado, acompañar a las personas y comunidades damnificadas por los fuegos y, por otro, colaborar activamente en la recuperación ambiental de las zonas afectadas. La propuesta parte, según explican desde la organización, del diálogo con militantes, portavoces municipales, alcaldes y alcaldesas, así como de asociaciones ecologistas que han aportado su experiencia y conocimiento técnico en la materia.

Líneas de actuación

Se estructura en varias líneas de trabajo complementarias. La primera de ellas es la acción directa sobre el terreno, que ya se ha iniciado en Trives y se replicará en otros municipios. Estas intervenciones buscan atender las consecuencias más inmediatas de los incendios, facilitando tareas como la recuperación de caminos, la protección de cursos de agua y la prevención de nuevos riesgos asociados al terreno quemado, como los arrastres de ceniza en caso de lluvias.

En paralelo, la organización prepara una campaña de concienciación sobre la emergencia climática, dirigida a sensibilizar a la ciudadanía sobre la relación directa entre el cambio climático y el aumento de grandes incendios forestales. Esta parte de la campaña incluirá acciones informativas, además de encuentros con sectores productivos especialmente afectados, como el forestal, el ganadero o el vitivinícola, con el fin de escuchar sus demandas y trabajar propuestas de mejora.

Otra de las líneas de trabajo previstas es la reforestación progresiva de zonas quemadas, con la organización de jornadas de plantación participativas. En ellas se utilizarán especies autóctonas y resistentes al fuego, con el objetivo de fomentar un modelo de recuperación ambiental más sostenible y adaptado al ecosistema local. Xuventudes Socialistas prevé organizar estas actividades en los próximos meses, una vez concluidas las primeras tareas de limpieza y acondicionamiento.

Llamamiento ciudadano

Desde la organización juvenil aseguran que esta campaña tiene vocación de continuidad, con acciones que se prolongarán durante el otoño y, si es necesario, más allá. Subrayan además que se trata de una iniciativa abierta a la participación, y animan a colaborar tanto a personas individuales como a colectivos o instituciones, de hecho, para la reforestación invitan a contribuir con la compra de árboles entre los participantes.