Verín se une a Chaves en una acción transfronteriza

El próximo 1 de noviembre, el concello de Verín será el escenario de una nueva acción social incluida en la programación «Descubre la Eurocidade Chaves-Verín - el otro lado que también es nuestro». Esta actividad coincide con la Feria de los Santos en Chaves, considerada la mayor feria callejera de Portugal, que ofrece espectáculos, música, artesanía y gastronomía local.

La iniciativa, promovida por Eurocidade Chaves-Verín, AECT, tiene como objetivo estrechar los lazos culturales, turísticos y sociales entre ambas ciudades fronterizas, promoviendo el patrimonio termal y los recursos compartidos. Para ello, se ha diseñado un programa que incluye transporte, seguro, visitas guiadas con guías bilingües, almuerzo y diversas actividades culturales y de bienestar.

La participación es gratuita, pero las plazas son limitadas y la inscripción es obligatoria. La empresa Ideas Esenciales Tours y Eventos se encarga de la organización y ejecución del programa, que está dirigido al público general de Verín.

Esta actividad forma parte del proyecto «Eurocidade Termal e da Água», cofinanciado por la Unión Europea, que busca promover la dimensión transfronteriza y fomentar la cohesión entre las comunidades de Chaves y Verín.