Verín se une a Chaves en una acción transfronteriza
El programa acción social de la Eurocidade busca promover el patrimonio termal, cultural y turístico
A.FerradÁs
El próximo 1 de noviembre, el concello de Verín será el escenario de una nueva acción social incluida en la programación «Descubre la Eurocidade Chaves-Verín - el otro lado que también es nuestro». Esta actividad coincide con la Feria de los Santos en Chaves, considerada la mayor feria callejera de Portugal, que ofrece espectáculos, música, artesanía y gastronomía local.
La iniciativa, promovida por Eurocidade Chaves-Verín, AECT, tiene como objetivo estrechar los lazos culturales, turísticos y sociales entre ambas ciudades fronterizas, promoviendo el patrimonio termal y los recursos compartidos. Para ello, se ha diseñado un programa que incluye transporte, seguro, visitas guiadas con guías bilingües, almuerzo y diversas actividades culturales y de bienestar.
La participación es gratuita, pero las plazas son limitadas y la inscripción es obligatoria. La empresa Ideas Esenciales Tours y Eventos se encarga de la organización y ejecución del programa, que está dirigido al público general de Verín.
Esta actividad forma parte del proyecto «Eurocidade Termal e da Água», cofinanciado por la Unión Europea, que busca promover la dimensión transfronteriza y fomentar la cohesión entre las comunidades de Chaves y Verín.
- Interceptan a un varón circulando en patinete eléctrico por la autovía A-52 en Galicia
- «Exigimos unas termas públicas y de calidad; no todo pueden ser fiestas»
- Una casa rural ‘in English, please’
- Tensión tras los incendios: una vecina reprocha a la alcaldesa de Carballeda de Valdeorras que «solo diga mentiras»
- Muere un hombre y una mujer resulta herida al volcar su quad en Ourense
- Muere tras caer por un terraplén en Ourense
- Rechazo a los cambios del bus en Beiro, Palmés, Castro de Beiro y Vilar
- Luto en Sarreaus, tras morir un joven y quedar grave su pareja al volcar su quad