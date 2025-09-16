Río analiza los grandes retos del rural en una muestra pionera

El Concello de San Xoán de Río se convierte el día 20 en epicentro de la economía social y de la tecnología aplicada al medio rural con la primera edición de «RuralSocial Tech»,una muestra pionera que combina stands, talleres, y charlas para proyectar el futuro del rural.

Será en el salón de plenos, de 10.00 a 20.00 horas, y reunirá a entidades, expertos y emprendedores, para analizar los grandes retos del rural desde la perspectiva de la economía social , la innovación tecnológica y el empoderamiento de la juventud y de las mujeres. La finalidad fomentar el emprendimiento en economía social, con el uso de nuevas tecnologías.