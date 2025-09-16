Río analiza los grandes retos del rural en una muestra pionera
A.FerradÁs
Ourense
El Concello de San Xoán de Río se convierte el día 20 en epicentro de la economía social y de la tecnología aplicada al medio rural con la primera edición de «RuralSocial Tech»,una muestra pionera que combina stands, talleres, y charlas para proyectar el futuro del rural.
Será en el salón de plenos, de 10.00 a 20.00 horas, y reunirá a entidades, expertos y emprendedores, para analizar los grandes retos del rural desde la perspectiva de la economía social , la innovación tecnológica y el empoderamiento de la juventud y de las mujeres. La finalidad fomentar el emprendimiento en economía social, con el uso de nuevas tecnologías.
