La renovada biblioteca de Xinzo registra 465 préstamos en dos meses
Ofrece un aula de estudio permanente
A.FerradÁs
Xinzo reabrió su Biblioteca Municipal tras una importante remodelación que la moderniza, con un nuevo horario y una Casa da Cultura renovada y más accesible.
Con esta actuación, el Concello refuerza su compromiso con el acceso a la lectura, al estudio y a la participación cultural de los vecinos. Esta biblioteca, abierta al público en 1956 y próxima a cumplir 70 años en 2026, inicia una nueva etapa tras una reforma integral impulsada por la Concellería de Cultura. .
El nuevo mobiliario, el equipamiento renovado y, sobre todo, la creación de un aula de estudio permanente, abierta de lunes a viernes durante diez horas diarias, favorecieron un notable incremento de uso. Un ejemplo es el inusual volumen de 465 préstamos registrados entre julio y agosto, según destacan desde la villa, desde donde recuerdan que el nuevo horario de invierno de la biblioteca es de lunes a viernes, de 10.30 a 13.00 horas y de 15.30 a 20.45 horas.
- Interceptan a un varón circulando en patinete eléctrico por la autovía A-52 en Galicia
- «Exigimos unas termas públicas y de calidad; no todo pueden ser fiestas»
- Una casa rural ‘in English, please’
- Tensión tras los incendios: una vecina reprocha a la alcaldesa de Carballeda de Valdeorras que «solo diga mentiras»
- Muere un hombre y una mujer resulta herida al volcar su quad en Ourense
- Muere tras caer por un terraplén en Ourense
- Rechazo a los cambios del bus en Beiro, Palmés, Castro de Beiro y Vilar
- Luto en Sarreaus, tras morir un joven y quedar grave su pareja al volcar su quad