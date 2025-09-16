La renovada biblioteca de Xinzo registra 465 préstamos en dos meses

Xinzo reabrió su Biblioteca Municipal tras una importante remodelación que la moderniza, con un nuevo horario y una Casa da Cultura renovada y más accesible.

Con esta actuación, el Concello refuerza su compromiso con el acceso a la lectura, al estudio y a la participación cultural de los vecinos. Esta biblioteca, abierta al público en 1956 y próxima a cumplir 70 años en 2026, inicia una nueva etapa tras una reforma integral impulsada por la Concellería de Cultura. .

El nuevo mobiliario, el equipamiento renovado y, sobre todo, la creación de un aula de estudio permanente, abierta de lunes a viernes durante diez horas diarias, favorecieron un notable incremento de uso. Un ejemplo es el inusual volumen de 465 préstamos registrados entre julio y agosto, según destacan desde la villa, desde donde recuerdan que el nuevo horario de invierno de la biblioteca es de lunes a viernes, de 10.30 a 13.00 horas y de 15.30 a 20.45 horas.