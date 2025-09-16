El rediseño del transporte urbano ya está en marcha

Ourense estrena hoy su nueva red de líneas de autobuses urbanos, una reestructuración integral impulsada por el gobierno municipal de Gonzalo Pérez Jácome, que coincide con el arranque de la Semana Europea de la Movilidad y que no ha estado exenta de polémica por parte de vecinos y partidos políticos de la oposición que no están de acuerdo con los cambios. Sin embargo, la medida sigue adelante.

El rediseño del mapa de líneas llega acompañado por una campaña informativa presencial a través de una carpa itinerante que recorrerá distintos barrios de la ciudad hasta el próximo lunes. Esta medida busca paliar el desconocimiento generalizado de los nuevos recorridos y frecuencias, una de las principales críticas vertidas desde la oposición municipal y varias asociaciones vecinales en las últimas semanas. Ayer mismo la carpa se situó en pleno centro, en Bispo Cesáreo, para aquellos que quisieron informarse antes de que las nuevas rutas se pongan en marcha.

Además, a mayores del nuevo esquema de transporte, también entran hoy en funcionamiento las cámaras de control de acceso al centro histórico y un sistema de radares móviles para controlar la velocidad en diversas calles de la ciudad.

El PSOE y la juventud

Desde el PSOE municipal, la portavoz, Natalia González insistió de nuevo ayer en el «caos» que puede generarse en el primer día de funcionamiento del nuevo sistema debido a «la falta de información» y denunció el «declive del servicio público» para sectores como el estudiantado universitario. Según los socialistas, el nuevo diseño deja fuera al Campus das Lagoas, mantiene sin cobertura a la UNED y no soluciona la conexión entre la estación intermodal y los centros formativos.

El secretario xeral de Xuventudes Socialistas, Miguel Gómez, fue especialmente crítico al señalar que «un trabajador o estudiante aún no sabe si hoy podrá llegar en bus a su destino o tendrá que caminar más de una hora». Por todo ello, el PSOE propuso que se realice una prueba piloto de tres meses antes de implementar definitivamente los cambios, así como una ampliación del servicio nocturno MouchoBus hasta zonas como Seixalbo y O Pino, donde «la juventud también tiene derecho a la movilidad sostenible».

El PP y la movilidad

Por su parte, el grupo municipal del Partido Popular lamentó que el rediseño de las líneas «no se adapta a las necesidades reales de la vecindad» y criticó la falta de medidas complementarias por parte del Concello. La edil popular Inma Moreiras recordó que «no se puede pedir que la gente deje el coche privado si no se le ofrecen alternativas viables», como aparcamientos disuasorios o un transporte público eficaz y reprochó al gobierno local no haber aplicado aún el Plan de Mobilidade Urbana Sostible aprobado en 2019.

Desde el Concello, se defiende el rediseño como un paso necesario para adaptar el transporte urbano a la realidad actual de Ourense, mejorar la eficiencia del servicio y avanzar hacia una movilidad más sostenible. Por ello, precisamente esta semana, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, el autobús será gratis hasta el próximo lunes día 22.

Entre el voto de confianza y la movilización

Las asociaciones vecinales, mayoritariamente, sostienen que los cambios de líneas no las benefician, tanto así que algunas como las de los vecinos de las parroquias de Beiro, Vilar de Astrés, Palmés y Castro de Beiro no descartan llegar a movilizarse si no se hacen ajustes en las frecuencias. Un apoyo que reciben también desde As Curuxeiras, donde concentrarse tampoco es descabellado. Mientras tanto en Velle, Santa Teresita y A Ponte dan un voto de confianza, «habrá que esperar a ver», comentan.