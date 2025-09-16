Patata y cereal de A Limia, entre crisis climática y económica

Como es tradición, los agricultores de A Limia esperan a que pase la Festa da Saínza en Rairiz de Veiga, el 21 de septiembre, para comenzar la campaña de recogida de patatas. Sin embargo, este año se enfrentan a un dilema: iniciar la cosecha y perder parte de la producción, o esperar a que maduren todas las patatas y arriesgarse a que la lluvia las estropee.

Además, temen que los precios no acompañen. Y para colmo, la cosecha de cereal ha sido la peor en 30 años. «No recuerdo un año tan horrible», asegura Servando Álvarez, técnico del Inorde.

En la producción de patatas, las altas temperaturas quemaron los brotes repetidamente, lo que provocó que solo el 20 o 30 % de las patatas sembradas lograran brotar. La brotación fue desigual y, 45 días después de plantar, algunas patatas ya están maduras mientras otras aún están en floración.

Muchos agricultores no saben si comenzar la recogida o esperar, ya que si recolectan ahora perderán la parte que aún florece, pero si esperan a noviembre podrían enfrentarse a lluvias a mediados de octubre.

En cuanto a los precios, Álvarez explica que, aunque habitualmente una menor producción hace subir los precios, esta vez podría no ocurrir, ya que en Andalucía los precios rondan los 0,25 euros por kilo, muy por debajo de los 0,60 euros que deberían alcanzar. Galicia es la última en recoger, por lo que si allí los precios son bajos, aquí también lo serán. Además, Francia prevé una supercosecha que podría presionar los precios.

Respecto a los cereales, las lluvias del otoño e invierno pasado causaron que solo una pequeña parte del cereal de invierno sobreviviera, mientras que el de primavera ni siquiera germinó. Álvarez señala que algunos agricultores ni siquiera segaron porque el coste no compensaba y la cosecha quedó en el campo. Solo se recolectaron unas pocas hectáreas en zonas más secas. La cosecha de colza también fue devastada salvo excepciones. En conjunto, A Limia ha producido solo entre un 20 y un 25 % del cereal habitual.