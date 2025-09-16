La ONCE reparte 10.000 euros en la ciudad de Ourense

La historia de un ciudadano anónimo que ganó 10.000 euros en Ourense, aunque no lo parezca, no es solo la suya, implica a muchos más.

Pero es mejor empezar por el principio, por la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), vieja conocida que ofrece rascas y otras papeletas por numerosos puestos que recorren la ciudad. En uno de ellos, concretamente en el número 1 de la calle de Juan XXIII, se sitúa el de Iván Tesouro Rodríguez, una reciente incorporación a los vendedores de lotería de la organización.

Iván — quien carece de visión en el ojo derecho, mientras que en el izquierdo posee cataratas, coloboma, astigmatismo y nistagmo — comenzó este lunes su jornada laboral junto a Luis Manuel Rodríguez —también vendedor de la ONCE que sufre una discapacidad visual causada por haber sufrido secuelas del síndrome de Stevens-Johnson en 1988 —. Actualmente Iván cubre el puesto de Luis hasta que «encuentre el suyo propio», ya que se incorporó el pasado mes de agosto.

La pasada semana, un ciudadano ourensano que prefiere mantenerse en el anonimato, obtuvo un premio de 10.000 euros mediante un rasca de la ONCE que Iván vendió previamente en un bar. Se trató del llamado «rasca X20», cuyo premio máximo puede llegar a ser de 500.000 euros si los números coinciden.

Este formato supuso el estreno como vendedor para Iván, ya que es la primera vez que reparte premio y en tan solo un mes desde que comenzó su trabajo.

Tanto él como Luis Manuel hablan de lo bien que hace sentir como vendedor poder repartir esta clase de sumas entre la gente que acude a ellos en busca de fortuna ya que Iván no puede disimular la alegría de estar «contentísimo de haber entregado este premio». Más sabiendo que son consumidores habituales y se solidarizan con la causa que promueve la ONCE, por lo que «animan» al público a «probar a jugar». «Que sino no toca», ríen.

Así, ambos recalcan lo importante que es esta organización, primero para ellos mismos por la «indiscutible labor social que hacen» para la inclusión.

La familia Nouel, formada por Alfonso, Marta y Daniela, son los responsables del bar Brooklyn, situado en el 109 de la Avenida Portugal. Fue en ese espacio donde este anónimo consiguió el rasca que le llevó a conseguir los 10.000 euros.

Alfonso relata que fue su hija quien entregó en mano el rasca y terminó por abrazarse con este hombre que «es un tío elocuente y ya le tenemos mucho cariño los del bar», expresa el hostelero sobre este cliente habitual en una historia en la que queda demostrado que lo que importa son las personas que la forman.