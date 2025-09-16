El IV Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia elige Esgos como escenario

En el centro cultural Marcos Valcárcel la semana comenzó acogiendo a Rosendo Fernández, presidente de INORDE, quien dio la bienvenida y presentó a Mikel Martínez, presidente de la Academia de la Tapa y el Pintxo de España; Gerson Iglesias, cocinero ourensano de referencia y presidente de «Cociña Ourense»; y Antonio Lombardia, presidente del consejo regulador de la Ribeira Sacra.

El motivo de esta reunión fue exponer el «IV Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia. Ribeira Sacra» que tendrá lugar durante los días 20 y 21 de octubre.

Este concurso, que se llevará a cabo a través del formato «showcooking», donde los asistentes podrán ver a los participantes cocinar en directo en un entorno tan emblemático y especial como es el Monasterio de San Pedro de Rocas, en Esgos.

Un monasterio de la época prerrománica, considerado el más antiguo y original de los que alberga Galicia y que opta a ser candidato como patrimonio mundial de la Unesco. Por lo que supone un «escenario icónico» según Fernández, que va a «jugar un papel decisivo, como lugar emblemático» para poder «estimular a los hosteleros a que sigan innovando y creando» nueva gastronomía a través de un producto de proximidad, hecho aquí y de enorme calidad.

Son varios los puntos que busca promocionar este concurso además de la gastronomía como tal, como es el turismo pero también los vinos. Más en este enclave que cuenta con una «viticultura herócia» como mencionó en la presentación Antonio Lombardia, en torno a los vinos de la Ribeira Sacra, los cuales también serán protagonistas en esta edición.

Por su parte, el cocinero Iglesias animó al resto de sus «camaradas gallegos» a sumarse a este concurso por el que puedan traer su «magia» gastronómica y ganar con ella premios con valor de hasta 3.000 euros en productos cedidos por las marcas patrocinadoras y colaboradoras.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas para todo el que quiera apuntarse que podrá hacerlo de forma gratuita hasta el día 30 de septiembre.

La edición de este año trae como novedad la categoría de la «tapa gluten free», tratando de ampliar los valores del concurso en cuento a inclusión y bienestar general en la gastronomía.

Se trata de una oportunidad para poder reunir a aproximadamente un centenar de cocineros y cocineras de la comunidad para que muestren sus habilidades y pongan en valor los productos que tanto definen a las tierras gallegas, sean de interior o de costa. Por su parte y para cerrar la presentación, el presidente de la Academia, Mikel Martínez, quiso no obviar la situación que la provincia vivió durante prácticamente todo el verano con unos incendios que arrasaron el territorio y tendió «un abrazo» para todos los afectados al «sentirlo de corazón».