La Diputación refuerza la colaboración con el catastro y con el sector del taxi

El presidente de la Diputación Provincial, Luis Menor, mantuvo reuniones de trabajo con el gerente territorial del Catastro, Manuel Junco, y con el presidente de la Asociación Provincial de Taxis, Francisco Javier Álvarez, para impulsar mejoras en los servicios públicos provinciales.

En cuanto al catastro, revisaron el convenio vigente desde 2024 que sustituye al anterior de 1999, facilitando la actualización catastral y ampliando su ámbito a los inmuebles rústicos en 40 municipios. Este acuerdo agiliza trámites para los ciudadanos y contribuye a una mayor seguridad jurídica en el medio rural. Durante 2024, se gestionaron más de 10.700 declaraciones jurídicas, más de 2.100 alteraciones físicas y más de 2.500 comunicaciones de actuaciones en varios municipios.

Por otro lado, Menor y Álvarez analizaron la situación del sector del taxi, que aglutina al 90% de los profesionales con licencia en la provincia y que representa a más de 200 familias. La Diputación se comprometió a mantener un diálogo continuo para abordar las necesidades del sector y además Menor resaltó la importancia del taxi como un servicio público fundamental, especialmente en zonas rurales, donde a menudo es el único medio de transporte .