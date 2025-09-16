Un coche atropella a dos trabajadores del servicio de limpieza de O Barco de Valdeorras
Los dos trabajadores han sido trasladados al hospital
Dos trabajadores del servicio de limpieza han resultado heridos tras ser atropellados por un turismo este martes en el Paseo do Malecón, en el municipio ourensano de O Barco de Valdeorras, mientras llevaban a cabo labores de recogida de cartón de locales próximos.
Según han confirmado fuentes de la Policía municipal, el atropello se produjo a primera hora de la mañana cuando, presuntamente, el conductor de un turismo arrolló a los dos trabajadores a causa de un deslumbramiento.
Los dos trabajadores han sido trasladados al hospital comarcal de Valdeorras, uno en estado leve y el otro pendiente de valoración, según confirman desde la Policía Local, aún con pronóstico reservado.
Al accidente acudió el servicio de ambulancias de la zona, agentes de la Policía Local y el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Valdeorras.
