Un coche atropella a dos trabajadores del servicio de limpieza de O Barco de Valdeorras

Dos trabajadores del servicio de limpieza han resultado heridos tras ser atropellados por un turismo este martes en el Paseo do Malecón, en el municipio ourensano de O Barco de Valdeorras, mientras llevaban a cabo labores de recogida de cartón de locales próximos.

Según han confirmado fuentes de la Policía municipal, el atropello se produjo a primera hora de la mañana cuando, presuntamente, el conductor de un turismo arrolló a los dos trabajadores a causa de un deslumbramiento.

Los dos trabajadores han sido trasladados al hospital comarcal de Valdeorras, uno en estado leve y el otro pendiente de valoración, según confirman desde la Policía Local, aún con pronóstico reservado.

Al accidente acudió el servicio de ambulancias de la zona, agentes de la Policía Local y el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Valdeorras.