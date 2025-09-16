Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche atropella a dos trabajadores del servicio de limpieza de O Barco de Valdeorras

Los dos trabajadores han sido trasladados al hospital

Una ambulancia en la sede del 061.

Una ambulancia en la sede del 061. / Víctor Echave

R. V.

Vigo

Dos trabajadores del servicio de limpieza han resultado heridos tras ser atropellados por un turismo este martes en el Paseo do Malecón, en el municipio ourensano de O Barco de Valdeorras, mientras llevaban a cabo labores de recogida de cartón de locales próximos.

Según han confirmado fuentes de la Policía municipal, el atropello se produjo a primera hora de la mañana cuando, presuntamente, el conductor de un turismo arrolló a los dos trabajadores a causa de un deslumbramiento.

Los dos trabajadores han sido trasladados al hospital comarcal de Valdeorras, uno en estado leve y el otro pendiente de valoración, según confirman desde la Policía Local, aún con pronóstico reservado.

Al accidente acudió el servicio de ambulancias de la zona, agentes de la Policía Local y el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Valdeorras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents