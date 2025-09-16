Cinco centros de FP en Ourense ganan premios de innovación

Que la FP es una vía de formación tan válida como cualquier otra es ya una verdad asentada. Pero descubrir el gran valor emprendedor y creativo que se desenvuelve en estos centros le seguirá sorprendiendo a más de uno. Por ello, la Consellería de Educación organiza cada año los premios de innovación en el ámbito de la Formación Profesional, y en esta edición 45 iniciativas serán recompensadas y financiadas con una inversión global de un millón de euros. Entre ellas hay representación ourensana: cinco propuestas provienen de centros educativos de la provincia termal.

La mayoría tienen un origen céntrico, pues cuatro de los centros premiados están afincados propiamente en la ciudad de As Burgas, aunque entre campos de actuación se encuentra variedad para todos los gustos. El IES 12 de Outubro, y su rama de FP de Imaxe Persoal, fue premiado por querer organizar unos rituales que fusionan cosmética, galénica y gourmet; el CIFP A Farixa pretender digitalizar la valoración física con acelerómetros e inteligencia artificial; el CIFP Portovello también apuesta por la IA, aunque en su caso es para construir una aplicación Smart Office 4.0 (oficinas inteligentes en español, es decir, para espacios de trabajo que integran tecnología para mejorar su funcionamiento); y por su parte, el CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel trabajará en una plataforma de simulación háptica en realidad extendida para entrenar la identificación de síntomas y lesiones. Si les cuesta imaginar el resultado final de estas ideas, no se preocupen: la mayoría de los proyectos se presentan al año siguiente en Innova FP, el congreso de la Xunta que muestra a todo el panorama educativo gallego las grandes ideas que salen de la Formación Profesional en la Cidade da Cultura. Eso sí, todavía habrá que esperar para que se hagan realidad, pues todos los proyectos están aún en fase primigenia de desarrollo, y el premio que han recibido ha sido gracias a la redacción y planteamiento de sus objetivos y cronograma.

Para encontrar la última de las iniciativas con sello Ourense hay que desplazarse al concello de Vilamarín, donde el centro de Formación Profesional homónimo fue reconocido por una de las ideas que más fácil será de encontrar en nuestro día a día: pretende aprovechar los residuos que generan el sector hostelero para transformarlo en material de impresión 3D, con el que construirán diferentes recursos para esta misma industria.

«Nosotros lo que planteamos es intentar reducir el impacto ambiental y mejorar la atención al cliente utilizando la economía circular de forma innovadora. A través del reciclado vamos a genera filamentos PLA, que son los que utilizan las impresoras 3D, para diseñar decoraciones, botes de champú o posavasos, por ejemplo», explica Alba Quintas, coordinadora del proyecto. Es, además, una iniciativa que involucra a un sinfín de ramas. Los ciclos de Xestión de aloxamentos turísticos, Servizos en restauración, Panadaría, Repostaría e Confeitaría y Cociña e restauración que ofrece el centro están inmersos en el proyecto, así como el CIFP A Carballeira, que colabora con su campo de videojuegos e informática. Para hacerlo realidad, cuentan también con la ayuda profesional de Aroa García, diseñadora gráfica, y el hotel Eurostars vila de Allariz.