Los futuros auxiliares de enfermería comienzan sus prácticas en el CHUO

Entre el casi centenar de caras nuevas al que ayer el Hospital Universitario dio la bienvenida, se encuentran los futuros auxiliares de enfermería que atenderán a los pacientes ourensanos. 76 alumnos del ciclo medio de Técnico en Cuidados auxiliares de Enfermería—TCAE— comenzaron en el día de ayer su periodo de prácticas en el CHUO, indispensable para obtener su titulación. En las 440 horas que pasarán en el centro hasta finales de septiembre (aunque en algunos casos la estancia se reduce a 220 o a 180 horas), los alumnos trabajarán en al menos dos unidades o servicios, adquiriendo los conocimientos de aseo, movilización, alimentación o reconocimiento de síntomas de los pacientes necesarios para hacerse con su certificado de técnico.

Aunque la mayoría de los centros educativo en los que han cursado su ciclo estos futuros auxiliares son de Ourense, el CHUO contará también con representación de Pontevedra (por parte del EFA A Cancela) y de las alternativas de educación a distancia de la FP privada (becarios del centro Ilerna).

A ellos se suman los estudiantes que comenzaron sus prácticas en el resto del Área Sanitaria de Ourense: 13 alumnos del IES García Barbón empezaron este lunes en el Hospital Público de Verín, y 11 del IES Lauro Olmo ya se forman desde la semana pasada en el de Valdeorras.

Sonia Rodríguez, estudiante de TCAE en el CIFP de A Carballeira / FdV

Volver a estudiar por cuidado de los seres queridos

De Ourense provienen los practicantes del CPR San Martín, la Escola Santo Cristo y del CIFP A Carballeira-Marcos Valcarcel, único en que ofrece las tres modalidades para cursar TCAE: Adulto, Dual y Ordinario. Precisamente en este centro se formó Sonia Rodríguez, de 39 años, cuya historia de vocación es, seguramente la más especial de las que se presentaron ayer en el CHUO.«Hace 20 años dejé de estudiar, y juré y perjuré que no volvería a hacerlo», cuenta Sonia, pero una circunstancia familiar cambió sus planes: cuando su padre comenzó a padecer una patología complicada, tuvo que cuidar de él, y hacer a diarios labores propias de una enfermera. «Fue él el que me dijo: ‘Nena, teste que adicar a isto’, y empecé», explica risueñamente. Así retomó su inicialmente indeseada andadura en las escuelas, en la que a partir de hoy pone fin a la etapa académica para tratar y cuidar de los pacientes del CHUO con el mismo cariño y tacto con el que lo hacía con sus seres queridos. Desafortunadamente, su padre falleció al mitad del curso, pero su memoria fue la que animó a Sonia a finalizar la aventura en la que él la embarcó: «por él acabé, y estoy muy orgullosa ahora».