El PSOE pide patinetes y bicis para pacificar el tráfico, no radares

El grupo municipal del PSOE en el Concello, presenta una propuesta al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, para que entre las medidas para pacificar el tráfico incluya una campaña de concienciación del uso de patinetes eléctricos y bicis, y no solo radares.

De hecho, ante el anuncio del Concello de que durante la Semana de a Movilidad además, de implantar la gratuidad del bus urbano, los radares y las cámaras de vigilancia del casco histórico, «medidas que, según los socialistas prácticamente ya existen gracias a las ayudas del Gobierno de España en los últimos años», ponga en marcha acciones más ambiciosas y concretas por la movilidad segura sostenible e inclusiva como las mencionadas campañas de concienciación del uso de patinetes eléctricos y bicicletas en el casco urbano.