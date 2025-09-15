Interceptan a un varón circulando en patinete eléctrico por la autovía A-52 en Galicia

La Guardia Civil tuvo que interceptar en los últimos días a una persona que estaba circulando en patinete eléctrico por la autovía A-52 a la altura de Ourense. Pese al riesgo que supone, no es la primera vez que ocurre algo similar en una vía de alta capacidad en Galicia.

Según informa la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado 11 de septiembre, alrededor de las cuatro de la tarde. Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense tuvo que movilizarse tras varios avisos recibidos a través del 112, alertando de la presencia de un patinete eléctrico circulando por la autovía A-52.

Los agentes localizaron al vehículo a la altura del punto kilométrico 247, en sentido O Porriño. Su conductor, un varón de mediana edad, manifestó haberse incorporado por error a la autovía seis kilómetros antes y, al percatarse de la confusión, decidió continuar circulando por la vía de alta capacidad.

Por estos hechos, se formuló denuncia por infracción grave al Reglamento General de Circulación, sancionada con 200 euros. Fueron los propios agentes quienes trasladaron al conductor y su patinete fuera de la autovía en el vehículo oficial para evitar riesgos propios y de la seguridad viaria.

La Guardia Civil de Tráfico agradece la colaboración ciudadana que permitió detectar esta conducta de riesgo, y recuerda que se prohíbe circular por travesías, vías interurbanas y autopistas y autovías que transcurren dentro de poblado, con vehículos de movilidad personal. Asimismo, queda prohibida la circulación de estos vehículos en túneles urbanos.