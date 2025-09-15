La milenaria fuente de aguas curativas de O Tinteiro, inservible por filtración del río

«Estas aguas ya las utilizaban mis abuelos. Hacían lo que llamaban «novenarios» curas de nueve días para heridas, problemas de piel como eccemas. Es una pena ver esto así ahora. Venimos del otro lado de la ciudad por un problema que tiene mi marido y el agua sale casi fría.¡Esto es un desastre!», lamentaba ayer Conchi Crespo.

Es una de las personas que aún acuden a la fuente de O Tinteiro en la orilla derecha del Miño , que ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales por «hasta 300 y 350 usuarios al día», dado el gran poder curativo que tiene aún en pleno siglo XXI, como relata la científica Marita Souto. Pero desde hace ya muchos meses la famosa fuente no mana agua termal curativa, sino mezclada con el agua del Miño, por filtraciones en el depósito, por lo que pierde propiedades terapéuticas y sale casi fría.

La fuente, que se instaló en su día en esa ribera derecha para canalizar la surgencia del agua de O Tinteiro —a la que desde hace siglos llegaba gente del rural para mitigar dolencias, incluso reumáticas—, está ahora oxidada, y no se han repuesto los pediluvios, grifos a la altura del suelo que servían para hacer terapias podológicas en ocasiones recomendada por los propios médicos . El aspecto tampoco es salubre, pues el recipiente en el que se apoya está totalmente oxidado.

El motivo, según indicaban ayer unos usuarios que conocen desde hace años las instalaciones, y corrobora Enrique Camoeiras, presidente de la Plataforma Ciudadana Amigos das Termas, es que hace ya un tiempo que el depósito desde el que sube a la fuente termal de O Tinteiro, tiene filtraciones, por lo que según el nivel del agua del Miño, el agua minero medicinal no es tal sino que está fría o templada porque está mezclada con el agua del Miño.

Estas aguas, que consiguieron tras más de diez años de trámites burocráticos, la declaración de agua termal y de utilidad pública, en noviembre de 2016 , llevaban siendo aprovechadas para estos fines terapéuticos desde tiempos inmemoriales.

Las aguas de O Tinteiro son de carácter mesotermal, fluoradas, sulfuradas, alcalinas y de mineralización débil, con una temperatura de unos 43-45°C, y se les atribuyen propiedades curativas para afecciones cutáneas como la dermatitis y el acné, debido a su contenido de azufre. También pueden beneficiar a personas con reumatismos y problemas circulatorios, mejorar la circulación y la oxigenación, y tener efectos sedantes y antialérgicos.

Los trabajos realizados por la doctora Marita Souto Figueroa en O Tinteiro, con pacientes a los que aplicó tratamientos de crenoterapia cicatrizal bucodental, y divulgados internacionalmente, arrojaron muy buenos resultados. De hecho el nivel de mejoría mejoraba con y el 32,6% notaba mejoría a los cinco días el 44,1% a los diez días de haber realizado las terapias con el agua termal de O Tinteiro.

«Es una decepción»

Para algunas de las personas que ayer, domingo, se acercaban a este histórico entorno termal de O Tinteiro, con la intención llevar agua a casa para iniciar un tratamiento para distintos tipo de dolencias, la mayoría cutáneas o enjuagues bucales, lo que vieron fue «una decepción», indicaban Luis Soto y María Fernández. «No sabíamos que estaba en este estado de abandono. Esta agua no vale. Cuando venía de pequeña con mis padres y luego hace pocos años por un problema de piel de mi hijo esto estaba cuidado y el agua salía muy caliente» lamentaba. «Es una decepción ver así este termalismo y además casi no hay gente», señalaban. En efecto, el boca a boca se ha extendido y de aquellos 300 usuarios al día que relataba la doctora Figueroa, ya queda poco.

La sensación que describían las personas que este domingo llegaban a O Tinteiro y descubrían su estado es que ahora mismo e e está desperdiciando un bien social y sanitario público.

Los fallos se produjeron «tras la última obra, que fue nefasta», indican los usuarios

Los fallos que, hace unos años, parecían fruto del bombeo, se produjeron después «de la última obra realizada por el Concello que fue nefasta, y en la que se retiraron también los pediluvios»,· indica el portavoz de la plataforma vecinal de usuarios.Se refiere a un proyecto que no dejó bien acondicionada la zona de entrada del agua desde la propia surgencia termal, y que, en cuanto a las dotaciones, retiró los grifos a la altura de los pies, una cura habitual en la zona, para facilitar el uso a personas mayores.