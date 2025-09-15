Herida en Muíños la conductora de una motobomba de incendios

La conductora de una motobomba de incendios resultó herida en Muíños (Ourense) al volcar el vehículo mientras se dirigía a atender una alarma por un posible incendio.

La trabajadora tuvo que ser evacuada por el helicóptero medicalizado al hospital de Ourense, aunque no presentaba heridas de gravedad, según informan fuentes de la Consellería do Medio Rural.

El vehículo quedó volcado en la carretera a la altura del kilómetro 7 de la OU-1205, a su paso por la parroquia de As Maus de Salas. Al llegar los medios la conductora estaba ya en el exterior y consciente en todo momento.