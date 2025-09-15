El cierre de las piscinas municipales de Oira pone el broche local al verano
REDACCIÓN
El Concello cerró ayer las piscinas públicas de Oira después de tres meses ininterrumpidos de funcionamiento, —desde el 13 de junio— en el que se registran picos por encima de los 1.000 bañistas en los días más tórridos de un verano con máxima por encima de los 43 grados.
Ayer solo un pequeño grupo de bañistas que se negaban despedir el verano, daba las últimas brazadas en el interior de estas complejo deportivo de uso gratuito, antes del cierre, al igual que la piscina exterior de Os Remedios .
Pero como cada año si la apertura de estas piscinas, desde la década de los años 60, es el anuncio de que ya remata el curso escolar y empiezan las vacaciones, el cierre de las piscinas se entiende como el aviso oficial de que en Ourense, el verano 2025, se acabó.
