CanedoRock celebra 22 años en red con festival y premios

Un año más el WebZine Musical CanedoRock celebra su aniversario. Cumplen 22 años en la red de redes y lo celebran como siempre, con buena música.

Los eventos serán el día 3 y el 4 de octubre. El viernes 3 tendrá lugar la entrega del Xingro de Honra a la promotora Lestrato Rock. Premio con el que CanedoRock quiere reconocer su trayectoria profesional relacionada con el Rock.

Lestrato Rock lleva 14 años organizando, desde la ciudad de As Burgas, conciertos y giras de bandas nacionales e internacionales en las que la parada en Ourense, y en otras ciudades gallegas es tónica habitual.

La ceremonia de entrega tendrá lugar en el Salón Noble del El Liceo de Ourense a partir de las 20.00h. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Posteriormente, el grupo ourensano MCarballo cerrará la velada con un repertorio que llenará el Salón Noble del Liceo de buena música blues y rock.

El sábado 4 continuarán con su habitual fiesta de aniversario en el Café Cultural Auriense. Los ourensanos Sr Jingles serán los encargados de amenizar la sesión vermú a partir de las 12.30h con entrada gratuita.

También estarán Santa Compaña y los vigueses Zalomon Grass serán los encargados de ponerle banda sonora a una tarde perfecta. Las entradas están la venta a un precio de 15 euros en Café Cultural Auriense, Pub Jato Negro y Cervexaría O Moucho. (Socios CanedoRock: entrada gratuita). Un año más el menú del aniversario de CanedoRock esta servido.