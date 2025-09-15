Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG prevé el caos de tráfico si Jácome no retrasa el nuevo modelo de bus

REDACCIÓN

Ourense

El portavoz del BNG en el Concello Luis Seara, advierte que en el umbral ya de la puesta en marcha mañana martes de las nuevas líneas de buses, e incluso los radares y cámaras y a la vista de la preocupación que les transmiten los colectivos vecinales con los que se están reuniendo, pues sienten «incertidumbre, debido a los cambios constantes», acusan a alcalde de estar creando «una situación caótica por no querer escuchar, por no querer asesorarse y por no querer dialogar con los afectados» .

Una preocupación que, según Seara se debe a que para muchos de esos vecinos y vecinas el bus urbano « es su único medio de movilidad» y afecta a su vida personal y laboral. Por eso, desde el BNG, «reiteramos la necesidad de retrasar la entrada en vigor de las nuevas líneas y de diseñar su implementación paulatina, y después de tener hechos los ajustes necesarios, de contar con los informes precisos y atender las demandas del vecindario del perímetro rural».

TEMAS

