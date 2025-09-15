Besteiro pide a la Xunta que cumpla con Valdeorras

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acusó ayer a la Xunta de «improvisación» y «falta de previsión» tras los incendios que afectaron a Galicia en agosto y afirmó que «no se sabe cuánto dinero» ha costado la extinción, indicó ayer en su visita a a San Vicente de Leira, en el municipio de Vilamartín de Valdeorras. Allí, el líder de los socialistas gallegos reiteró su compromiso con los vecinos afectados y exigió a la Xunta una respuesta «inmediata, ordenada y con una dotación suficiente».