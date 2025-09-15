Más de 60 personas y hasta 4 horas a nado para ayudar a enfermos de cáncer

Las aguas del Miño, a la altura del Balneario de Laias en Cenlle, acogieron ayer la Travesía Solidaria EuNadoPor Eles e PorElas, a la que se apuntaron 62 nadadores y nadadoras de toda las edades, con un fin común como era el de recaudar fondos, en este caso para los pacientes con cáncer y para comprar aquello que no siempre está financiado por las entidades públicas, como lo que les ofrece el programa de préstamo de material ortoprotésico y el banco de pelucas de la Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense.

Voluntarias en la prueba. / fdv

El objetivo de esta prueba, en la que además de su órgano más solidario, el corazón, los participantes, con edades de los 17 a los 70 años, tienen que trabajar brazos y piernas, fue «un éxito» según Rafael Tabarés, vicepresidente de la Asociación Deportiva Cultural EuNadoPorEles e PorElas que organizaba la prueba.

Un participante en el río. / cedida

«En un entorno realmente fantástico», señala, se incluían 30 pruebas individuales y 32 formando parte de equipos en retos. En las modalidades competitivas con deportistas ya avezados en la natación destaca la participación de 6 nadadores en las pruebas de 4 horas sin parar; otros 2 en las de 3 horas non-stop y luego la de 2 horas con 9 inscritos.Hubo también 12 nadadores y nadadoras que se apuntaron a la prueba no competitiva de 500 metros.

«Hay que destacar que algunos nadadores eran ya deportistas curtidos y premiados, como Alberto Taboada, que ganó ayer el reto de 4 horas, de natación en un circuito en el que hizo 14 vueltas en cuatro gira" explican el vicepresidente de la asociación.

También se subieron al podio Marcos Vila o Manuel Leyva, este último en el 3 horas. En el circuito de 2 horas ganó Vanessa García, indica el vicepresidente de esta asociación solidaria.

Destacan el «amplio dispositivo de seguridad» desplegado en la zona, con ambulancia medicalizada, embarcación de Protección Civil, socorristas, lancha de apoyo del Club Náutico de Castrelo de Miño, voluntarios en kayak entre otros. Un domingo en el que la solidaridad se trabajó a golpe de corazón, y de brazadas.