La Xunta ayuda en el arreglo de un camino en Castrelo de Miño

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, firmó un convenio de cooperación con el alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos Pérez, para llevar a cabo las obras de mantenimiento del camino entre los núcleos rurales de A Bouza y As Bouzas. Supondrá un presupuesto de casi 50.000 euros. La Xunta cofinanciará en un 85% estas obras, con una partida de 42.137 euros, y contratará y ejecutará las obras, y el Concello aportará el 15% restante, realizará las gestiones pertinentes para posibilitar su ejecución, y se compromete a la recepción, mantenimiento y conservación.