Venezolanos en Ourense: Una fe que une ante la adversidad

«Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol». Cualquier venezolano que se precie guarda grabados en su memoria estos versos de Alma Llanera, canción que da nombre a la asociación de esta comunidad latina en Ourense, y que durante la tarde de ayer vivió en la parroquia de Cristo Rey en As Lagoas una de sus tardes más especiales del año: la misa en conmemoración de la Virgen de Coromoto, patrona nacional de Venezuela.

La santidad, que debe su nombre a la tribu de indígenas frente a la que apareció en 1651, es oficialmente la patrona de la República desde 1942, pero el simbolismo que inspira para sus ciudadanos va más allá de cualquier tradición o religión. Lorenzo González, de la asociación Alma Llanera, explica los tres pilares más importantes de su figura, empezando por la fraternidad entre compatriotas: «Antes que nada, es un símbolo de unidad, porque su devoción nos une a millones de fieles en todo el país. La consideramos un foco de esperanza, y la última fuerza a la que acudimos todos los venezolanos sin distinción de regiones. Hay otras vírgenes con muchos devotos, pero que son más localizadas dependiendo de la , pero la de Coromoto es un símbolo para todos, da igual de donde sean». Es también una referencia para respetar los valores y la convivencia familiar. El último punto clave lo marca la conversión religiosa: «Como la virgen se le apareció a un indígena, su historia invita a creer en el catolicismo, en el cristianismo, en el bautismo y en seguir el camino de Dios», explica Juan. Un camino que, desgraciadamente, lleva a muchos venezolanos a tener que salir de su país en busca de nuevas oportunidades, eligiendo muchos de ellos Ourense y Galicia como destino: según el INE, de las 814 nacionalidades españolas que se emitieron el pasado año en la provincia, casi el 40% fueron concedidas a vecinos llegados de estos país.

Polémico nuevo reglamento

Pero aunque estos datos parezcan a priori positivos, no reflejan la dura realidad que tanto la comunidad venezolana como el resto de los extranjeros que llegan a la ciudad de As Burgas tienen que vivir para legalizar su situación. Ya desde 2024, el sistema de citas de la Policía Nacional se ve colapsado por la cantidad de solicitudes de trámite que reciben, lo que acaba derivando en que un extranjero recién llegado tenga que esperar hasta dos años para poder formar parte del sistema. A esta situación se le suma ahora la entrada en vigor en mayo de 2025 del nuevo Reglamento de Extranjería, que presenta considerables nuevas trabas, aunque no para todos.

Es cierto que para el extranjero de nuevo ingreso, el reciente cambio en la legislación le facilita su integración, reduciendo de tres a dos años la estancia necesaria para obtener un arraigo sociolaboral y flexibilizando la edad para uno de modalidad familiar. Este tipo de permiso es el anhelado por la mayoría de los venezolanos, pues frente al de protección internacional (que, eso sí, les permite obtener un INE con el que trabajar), su renovación no depende de la consideración del gobierno sobre la situación del país originario, y además permite viajar, reunir a la familia y, en definitiva, «tener prácticamente los mismos derechos que un español», cuenta Lorenzo.

Pero su adquisición es aún más dificultosa si cabe para aquellos ciudadanos que llegaran a España antes del nuevo Reglamento de Extranjería, e iniciaran el proceso de tramitación antes de su entrada en vigor: «Los venezolanos que ya llevaran aquí 1 o 2 años con protección internacional, el tiempo que llevan empezaría de cero con el nuevo reglamento. Es decir, si quieren optar otra vez al arraigo, los días empiezan a contar desde que hace esta nueva solicitud, y por lo tanto tendrían que estar otros 2 años más en situación irregular en España», explica Lorenzo, que incide también en las graves consecuencias que este fallo burocrático puede tener para los trabajadores: «Con la nueva ley, si quieres optar al arraigo sociolaboral tienes que renunciar a tu protección internacional, y eso te deja en una posición muy vulnerable. Si renuncias a ella, pierdes tu NIE, pierdes tu trabajo y pierdes tus cotizaciones, no tendrías derecho a paro».

Ante tal injusticia, asociaciones de migrantes de toda España se han unido para presentar una demanda ante el Tribunal Supremo, que ya ha sido aceptada a trámite. Lorenzo lamenta la situación, que según sus palabras supone poner cadenas al emprendedor emigrado: «Nadie quiere ser una carga para los servicios municipales y sociales. El venezolano que viene quiere salir adelante, quiere ganar su vida, solo tienes que dar una vuelta por la ciudad para ver los comercios venezolanos que están abriendo y también aquellos tradicionales que cuentan con nosotros a falta de relevo nacional. No hay mayor integración que permitirle a ese emigrante y a su familia trabajar y buscarse su sustento propio».

Comunidad numerosa y arropada

No hay duda, ni social ni estadística, de que la comunidad venezolana es la extranjera más presente en toda Galicia, y Ourense no es excepción. Los últimos datos del censo anual de población del INE, de los 53.376 habitantes de la comunidad nacidos en el país latino, 9.612 residen en nuestra provincia. Esta cantidad de pobladores solo es superada por, obviamente España, y supera al tercer origen más frecuente (Portugal) en más de 3.000 números. Sin embargo, esta cifra para Lorenzo dista mucho de la que compone la comunidad de facto: «Si se sumasen a los venezolanos con doble nacionalidad, al gallego retornado que se siente más venezolano que una arepa y a los que están en situación irregular, llegaríamos a los 14.000 o 15.000», superando en número a la población de 91 de los 92 concellos de Ourense.Aunque en principio gran parte de la movilización la conformaban los hijos y nietos de los gallegos emigrados a Sudamérica, ahora el abanico es mucho más amplio. Un importante volumen de emigrados eligen Ourense a partir de la experiencia o recomendación de sus amistades, y se encuentran arropados desde el primer momento: « la comunidad venezolana está encantadísima con la aceptación y la acogida de la comunidad ourensana en particular y de la comunidad gallega en general, es, junto a Canarias, el territorio con el que Venezuela tiene su vínculo más especial», cuenta Lorenzo.