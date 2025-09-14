Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Valdeorras divulga y apoya los antiguos oficios artesanos

El delegado de la Xunta en Ourense valora el taller de Viloira de pirograbado y madera como «ejemplo de auto empleo»

Gabriel Alén en su visita al taller de Viloira. | FdV

Adela Ferradás

Ourense

En el pueblo de Viloira, en O Barco de Valdeorras, existe un taller de Artesanía Enxebre de Valdeorras, inscrito en el Registro General de Artesanía de Galicia, y especializado en madera y pirograbado.

El director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, junto con el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó estas instalaciones. Destacó la importancia de este taller como ejemplo de auto empleo y de emprendimiento joven en el ámbito rural, que además contó con el asesoramiento del Polo de emprendimiento de O Barco.

Durante su visita resaltó las diferentes iniciativas de la Xunta destinadas a apoyar y consolidar el sector artesano gallego como una actividad económica clave para fijar población y dinamizar el territorio, dado que en muchas ocasiones los profesionales de la artesanía desarrollan su trabajo en el ámbito rural o en pequeños núcleos de población. Entre ellas destacan las medidas específicas centradas en la renovación del tejido artesano, como el impulso de bolsas de aprendices complementarias a la iniciativa Aprender de la tradición, un programa pionero promovido por la Xunta desde 2023 con el objetivo de recuperar y transmitir técnicas tradicionales y atraer nuevos talentos.

Artesanía Enxebre de Valdeorras está formado por los artesanos Sarah-Jane Borcuk Cardoso y Lalo Gesteira Martíns, que desde 2020 forman parte de Artesanía de Galicia. El taller está especializado en el trabajo de la madera y en la técnica del pirograbado, y trabajan con materiales reciclados y maderas de proximidad para elaborar sus piezas. También contó con el apoyo de la Xunta en materia de modernización y digitalización, en el marco de los apoyos específicos de este año al sector comercial y artesano, reforzando así su capacidad competitiva y de adaptación a las nuevas demandas del mercado.

A finales de agosto, Artesanía Enxebre de Valdeorras participó en el evento Artesanía de Galicia en la Ribeira Sacra, un evento de comercialización y divulgación del producto artesano gallego y de los oficios artesanales que tuvo lugar en el Santuario de Nosa Señora de Cadeiras, en Sober.

